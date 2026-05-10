به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۹ تیرانداز در این اردو حضور دارند ۵ ملی پوش تپانچه و ۴ ملی پوش تنفگ در ورزشگاه آزادی تمرین کردند.

نجمه خدمتی از تهران، شرمینه چهل امیرانی از تهران، درین دارابی از البرز، ساینا تیموری از آذربایجان غربی و هلیا خمسه از تهران تیراندازان تفنگ و هانیه رستمیان از مازندران، زینب طوماری از گیلان، سامیه یاسی از هرمزگان و زینب شکاری از اصفهان تیراندازان تپانچه حاظر در این اردو بودند.

رقابت‌های تیراندازی بازی‌های آسیایی شهریور در ناگویا ژاپن برگزار میشود. تیم ملی تیراندازی بعد از دو روز استراحت به اردوی دوم میرود