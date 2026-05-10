تالار‌های بورس کالای ایران امروز یک‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، میزبان عرضه ۲ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۹۳۱ تن انواع محصول است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مبادلات امروز یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۷۲ تن سیمان در تالار سیمان بورس کالا عرضه می‌شود.

۷۸۹ هزار و ۵۴۰ تن محصول نیز در تالار حراج باز روی تابلو می‌رود. ۶۴۴ هزار تن سنگ آهن، ۱۳۹ هزار تن وکیوم باتوم، ۳ هزار و ۵۴۰ تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمایی از محصولات عرضه شده در این تالار است.

تالار صنعتی بورس کالا هم میزبان عرضه بیش از ۵۸۸ هزار و ۸۰۰ تن محصول، شامل: ۴۸۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۵ هزار تن مس و ۳۰۰ تن چدن است.

۳۹۹ هزار و ۸۹۴ تن محصول نیز در تالار صادراتی عرضه می‌شود. ۲۵۴ هزار و ۷۰۰ تن سیمان و ۸۵ هزار تن کلینکر، ۵۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۶ هزار و ۸۹ تن قیر، ۴ هزار تن آلومینیوم و ۱۰۵ تن عایق رطوبتی از مهم‌ترین محصولات عرضه شده در این تالار است.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز میزبان عرضه ۴۴ هزار و ۲۱۶ تن محصول، شامل: ۳۴ هزار تن لوب کات، ۴ هزار و ۸۷۵ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار و ۶۱۹ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۳۶۲ تن روغن، ۳۱۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها و ۵۰ تن قیر است.

۷ هزار و ۳۰۰ تن آلومینیوم نیز در تالار حراج هم‌زمان روی تابلو می‌رود.

در تالار فرعی بورس کالا هم یک هزار و ۷۰۹ تن محصول عرضه می‌شود.