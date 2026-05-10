با پایان یافتن داوری نهمین دوره جایزه جشن کتاب سال سینما نامزدهای بخشهای تالیف، ترجمه و فنی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسهای با حضور همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، فرهاد توحیدی مشاور فرهنگی خانه سینما، رامتین شهبازی دبیر جایزه کتاب سال سینمایی و داوران این رویداد فرهنگی، نامزدهای بخشهای مختلف به شرح زیر اعلام شدند.
نامزدهای تالیف:
«آقای سناریست» (حدیث نفس و آثار سعید مطلبی) / نویسنده: حمید رضا حاجی حسینی/ ناشر: گیلگمش
«کتاب ژانر سینما» / نویسندگان: وحیداله موسوی، محمد شهبا/ ناشر: دانشگاه سوره
«کامران شیردل؛ تنها در قاب» / گردآورنده: علیرضا ارواحی/ ناشر: خوب
«گزارش سانسور یک فیلم: جنوب شهر فرخ غفاری» / نویسنده: عباس بهارلو/ ناشر: قطره
«دانشنامه آثار بیضایی» / نویسنده: فرشید قلی پور/ ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
نامزدهای ترجمه:
«هنر فیلم کوتاه داستانی» (مطالعه نما به نمای ۹ فیلم کلاسیک مدرن) / نویسنده: ریچارد راسکین/ مترجم: پیمان شوقی/ ناشر: کتاب آبان
«مطالعات فمنیستی فیلم» (نوشتن زن در دل سینما) نویسنده: جانت مک کیب/ مترجم: طلیعه حسینی/ ناشر: بان
«فیلم نوآر؛ از برلین تا سین سیتی» / نویسنده: مارک بولد/ مترجم: محمد رضا مهدوی فر/ ناشر: بان
«روایت و روایتگری در سینما» (فیلمها چطور داستانشان را تعریف میکنند) / نویسنده: وارن باکلند/ مترجم: نوید پور محمدرضا/ ناشر: اطراف
«فیلمهای پازلی» (داستان گویی پیچیده در سینمای امروز) / نویسنده: وارن باکلند/ مترجم: محمد شهبا/ ناشر: هرمس
نامزدهای فنی:
«ساخت فیلم کوتاه با بودجه صفر» (راهنمای کامل) / نویسنده: ریزان پروداکشن هاوس/ مترجم: مجید کیانیان/ ناشر: آبان/ ناشر همکار: انجمن سینمای جوانان ایران
«طراحی صدا برای فیلم» / نویسنده: تیم هریسون/ مترجم: مرتضی دهنوی/ ناشر: سروش
«در فاصله دو صحنه: هنر تمهیدات انتقالی» (آنچه فیلمنامه نویسان؛ کارگردانان و تدوینگران باید درباره تمهیدات انتقالی سینما بدانند) / نویسنده: جفری مایکل بیز/ مترجم: مسعود مدنی/ ناشر: بنیاد سینمایی فارابی
«هدایت بازیگران: خلق بازیهای به یاد ماندنی در سینما و تلویزیون» / نویسنده: جودیت وستون/ مترجم: محمد رضا شکاری/ ناشر: افراز
«تکنیک فیلمنامه نویسی ناتشل» (کشف رمز و راز فیلمنامه نویسی موفق) / نویسنده: جیل چمبرلین/ مترجم: نرجس ادب خواه/ ناشر: ساقی
نازنین مفخم، شهاب الدین عادل، شادمهر راستین، مهرزاد دانش، امیررضا نوری پرتو اعضای هیئت داوری نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمایی هستند.