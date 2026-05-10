در آستانه هفته بسیج سازندگی، هزاران پروژه عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی در مناطق مختلف کشور به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هفته بسیج سازندگی بیش از ۲ هزار پروژه محرومیتزدایی در نقاط مختلف کشور افتتاح خواهد شد که بخشی از آن شامل بهرهبرداری از ۳۰۰ کیلومتر جاده بین مزارع و تأمین آب شرب پایدار برای ۲۵۰ روستا است.
بر اساس این گزارش، در قالب طرح «از آبخیز تا جالیز» نیز ۴۳۰ پروژه احیای قنات و احداث استخر ذخیره آب به بهرهبرداری خواهد رسید.
همچنین در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، جهادگران بسیج در قالب طرح «نهال امید» بیش از ۱۱ میلیون اصله نهال غرس کردهاند که همزمان با هفته بسیج سازندگی به مرحله بهرهبرداری میرسد.
در حوزه اشتغال نیز ۳۲ هزار کارگاه اقتصاد مقاومتی با هدف توسعه فرصتهای شغلی افتتاح خواهد شد.
بر اساس اعلام بسیج سازندگی، ۱۸ هزار گروه جهادی در قالب ۸ هزار موکب خدماترسانی با هدف کمک و خدمترسانی به مردم در خیابانها و میادین شهرها حضور یافتند.
همچنین گروههای جهادی با همکاری بسیج سازندگی و شهرداریها ۱۳ هزار واحد مسکونی آسیبدیده از جنگ رمضان را بازسازی کرده و به هموطنان تحویل دادهاند.