به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از مهم‌ترین عرضه‌های داخلی به لحاظ حجمی باید به برنامه عرضه ۵ هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت آبادان، ۵ هزار تن بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس، ۴ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان، ۳ هزار تن نفتای سبک پالایش نفت آبادان و همچنین ۳ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس اشاره کرد.

هم‌چنین در این روز رینگ داخلی میزبان عرضه ۲ سبد پایه ۵۰۱ شرکت پتروشیمی بیستون است