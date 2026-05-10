بازار فیزیکی در ۲۰ اردیبهشت میزبان عرضههای متعددی از فرآوردههای هیدروکربوری در رینگ داخلی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از مهمترین عرضههای داخلی به لحاظ حجمی باید به برنامه عرضه ۵ هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت آبادان، ۵ هزار تن بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس، ۴ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان، ۳ هزار تن نفتای سبک پالایش نفت آبادان و همچنین ۳ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس اشاره کرد.
همچنین در این روز رینگ داخلی میزبان عرضه ۲ سبد پایه ۵۰۱ شرکت پتروشیمی بیستون است