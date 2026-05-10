روابطعمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد در خصوص کیفیت آب شرب شهر حمیدیا و رسوبات کولرهای آبی، جوابیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، روابطعمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد اعلام کرد: در پی طرح برخی پرسشها و نگرانیهای شهروندان شهر حمیدیا در خصوص مشاهده رسوبات سفیدرنگ در کولرهای آبی و ارتباط آن با کیفیت آب شرب، موارد زیر برای تنویر افکار عمومی اعلام میشود:
رسوبات مشاهدهشده در تشت و پوشال کولرهای آبی، عمدتاً از جنس کربنات کلسیم و ترکیبات آهکی بوده و حاصل املاح معدنی طبیعی موجود در آب نظیر کلسیم، منیزیم، بیکربناتها و سولفاتهاست. آنچه در کولر رخ میدهد، پدیدهای کاملاً طبیعی به نام «تغلیظ» است؛ به این معنا که با تبخیر مولکولهای آب، املاح غیرفرّار و مفید در محفظه کولر باقی مانده و بهمرور بهصورت جرم سفیدرنگ نمایان میشوند.
تأکید میگردد وجود این رسوبات، بههیچعنوان نشانه آلودگی یا وجود مواد سمی در آب شرب نیست؛ بلکه دقیقاً همان املاحی هستند که در آب آشامیدنی مصرفی روزانه و حتی آبهای معدنی بستهبندیشده نیز یافت میشوند. عناصری مانند کلسیم و منیزیم نهتنها بیضرر، بلکه برای سلامت بدن ضروری و مفیدند.
شایان ذکر است تحقیقات علمی معتبر تاکنون هیچ رابطهای میان سختی آب و ابتلا به سنگ کلیه نشان ندادهاند. سنگ کلیه عمدتاً از جنس اگزالات کلسیم است، درحالیکه رسوبات کولر از جنس کربنات کلسیم میباشد و این دو ترکیب از نظر شیمیایی کاملاً متفاوتند. همچنین مطالعات حاکی از آن است که در مناطقی با سختی آب نسبتاً بالاتر، میزان بروز بیماریهای قلبی و عروقی کمتر گزارش شده است؛ بنابراین آنچه تحت عنوان رسوب یا «شوره» در کولرهای آبی دیده میشود، صرفاً یک پدیده ظاهری ناشی از تبخیر آب است و هیچ ارتباطی با کاهش کیفیت یا سلامت آب شرب ندارد.
شرکت آب و فاضلاب استان یزد بهطور مستمر کیفیت آب شرب در تمامی مناطق استان از جمله شهر حمیدنیا را مطابق با استانداردهای ملی و با نظارت دانشگاه علوم پزشکی و مراجع ذیصلاح پایش مینماید و به شهروندان گرامی اطمینان میدهد آب توزیعشده در شبکه، کاملاً سالم و بهداشتی است.