فرماندار لاهیجان از برگزاری ویژه برنامههای فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و خدماتی با مشارکت دستگاههای اجرایی و فرهنگی در شهرستان به مناسبت «روز لاهیجان» از امروز تا ۲۲ اردیبشهت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان با اشاره به نامگذاری ۲۰ اردیبهشت به عنوان «روز لاهیجان»، گفت: این مناسبت با مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان و بر اساس نظرسنجی مردمی تعیین شده و آیینهای بزرگداشت آن از امروز به مدت ۳ روز در نقاط مختلف شهرستان برگزار خواهد شد.
وی افزود: برنامههای روز لاهیجان از امروز با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمانهای رهبری در گلزار شهدای گمنام آغاز شد.
فرماندار لاهیجان، رونمایی از لوح ثبتی بامبو، برگزاری کارگاه بامبوبافی، نمایشگاه عکاسی، شب شعر، عضویت رایگان در کتابخانههای عمومی و اجرای برنامههای فرهنگی متنوع را از جمله بخشهای این رویداد عنوان کرد.
علیرضا مسچیان با اشاره به اینکه این برنامهها با مشارکت اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان، بخشداری و شورای بخش مرکزی، دستگاههای اجرایی شهرستان و شهرداری در حال برگزاری است، افزود: در این برنامهها تلاش میشود ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری لاهیجان به شکل مطلوب معرفی شوند.
وی با بیان اینکه به مناسبت روز لاهیجان، ۱۶ غرفه فرهنگی، هنری و گردشگری در جزیره استخر لاهیجان برپا میشود، گفت: تورهای گردشگری با هدف معرفی ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان، بازدید شهروندان و مسافران از ۷ محل گردشگری شاخص لاهیجان در این مراسم برنامهریزی شده است.
توزیع بستههای معیشتی و تجلیل از پیشکسوتان حوزه چای و کلوچه، فرهیختگان و مؤلفان شهرستان از دیگر برنامههای شاخص بزرگداشت روز لاهیجان است.