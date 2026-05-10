گونه دوزیست و در خطر انقراض «وزغ تالشی» که جز گونه‌هایی در رده سرخ و آسیب‌پذیر محیط‌زیست است این روز‌ها در پناهگاه حیات وحش لوندویل و تالاب استیل مشاهده شده، این گونه بزرگ‌ترین دوزیست ایران به حساب می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان آستارا با اعلام این خبر گفت: کارشناسان و محیط‌بانان شهرستان آستارا در پایش از پناهگاه حیات وحش لوندویل و تالاب استیل، گونه دوزیست و در خطر انقراض «وزغ تالشی» که جز گونه‌هایی در رده سرخ و آسیب‌پذیر محیط‌زیست می‌باشد، را شناسایی کردند.

محمدرضا سلامی‌ریک با بیان اینکه حضور این گونه در حاشیه تالاب‌ها دلالت بر مهاجرت این گونه به آبگیر‌ها و تالاب‌های پناهگاه حیات‌وحش لوندویل برای تولیدمثل دارد، افزود: وزغ تالشی جزء گونه‌هایی است که پراکنش آن منحصر به جنگل‌های هیرکانی است و در اراضی جنگلی و جلگه‌ای تالش و آستارا توسط کارشناسان اداره محیط‌زیست شهرستان، ثبت و شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۸ درصد جمعیت این گونه از وزغ‌ها در جنگل‌های هیرکانی شمال و دو درصد در حوزه کشور آذربایجان است، گفت: این گونه بزرگ‌ترین دوزیست ایران به حساب می‌آید که در اواخر فصل زمستان برای تخم‌ریزی به مناطق مرطوب و داخل برکه‌ها و تالاب‌ها مهاجرت می‌کند و نوزادان آن در آبگیر‌ها به دنیا می‌آیند و بعد از پایان این مراحل اواخر فروردین ماه مجددا به داخل مناطق جنگلی برمی‌گردد.

سلامی‌ریک با اشاره به اینکه در سالجاری تعداد قابل توجهی از این گونه در داخل جنگل و آبگیر‌های پناهگاه لوندویل مشاهده شد، افزود: محیط بانان این اداره با حضور مستمر در مناطق، اقدامات لازم را برای حفاظت از این گونه ارزشمند حیات وحش را به‌کار می‌گیرند.

رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان آستارا با بیان اینکه وزغ تالشی یکی از دوزیست‌های بزرگ جثه بوده که نقش زیست بومی و زیست بومی این گونه به دلیل تنوع غذایی از انواع حشرات و بند پایان در بحث کنترل آفات و حشرات بسیار حیاتی و با ارزش است، افزود: تغییر کاربری، تخریب زیستگاه‌ها و تصادف در هنگام تردد به آبگیر‌ها و تالاب‌ها از عمده تهدید‌های این گونه با ارزش است که در زمان تولیدمثل به دلیل وابستگی این گونه به آبگیرها، ضمن آگاهی بخشی به دهیاران و باغداران حاشیه پناهگاه و آبگیر‌ها از جمله روستا‌های ویرمونی، بیجاربین، استیل، دربند و عباس‌آباد شرایط لازم برای احساس امنیت و حفاظت از این دوزیست فراهم می‌شود.



