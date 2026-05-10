اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ابلاغ فرم‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، فرآیند شناسایی و معرفی واحد‌های صنعتی و معدنی نمونه، کارآفرینان برتر و پیشکسوتان حوزه تولید را برای آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن سال ۱۴۰۵ آغاز کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، همزمان با برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران در تیرماه سال جاری، فرآیند معرفی واحد‌های صنعتی و معدنی نمونه و چهره‌های شاخص این حوزه آغاز شد.

در راستای برگزاری باشکوه این مراسم و با هدف تجلیل از فعالان برجسته حوزه صنعت، معدن و کارآفرینی، مجموعه فرم‌ها و دستورالعمل‌های انتخاب برگزیدگان سال ۱۴۰۵ به ادارات مرتبط ابلاغ شده است.

این فرم‌ها شامل پرسشنامه انتخاب واحد‌های صنعتی نمونه سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۴ به همراه فایل اکسل امتیازدهی، فرم اطلاعات منتخبین، فرم معرفی پیشکسوتان نمونه صنعتی و معدنی، دستورالعمل و فرم‌های معرفی بهره‌برداران نمونه معادن روباز و زیرزمینی، پرسشنامه انتخاب جوان کارآفرین ملی و فرم مشخصات طرح‌های نمونه صنعتی و معدنی است.

بر اساس این ابلاغیه، تمامی ادارات به‌ویژه ادارات شهرستان‌های صنعتی موظف‌اند نسبت به تکمیل فرم‌ها و معرفی حداقل ۲۰ واحد صنعتی و طرح صنعتی و معدنی نمونه، ۵ پیشکسوت صنعتی و معدنی، ۵ جوان کارآفرین و یک بانوی کارآفرین نمونه اقدام کنند.

طبق اعلام دبیرخانه کارگروه مستقر در معاونت امور صنایع، آخرین مهلت ارسال اطلاعات و مستندات مربوطه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

مراسم روز صنعت و معدن استان تهران هر ساله با حضور مسئولان، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران برگزار می‌شود و طی آن از برترین واحد‌ها و چهره‌های اثرگذار این حوزه تقدیر به عمل می‌آید.