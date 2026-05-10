رقابتهای تنیس انتخابی جام دیویس؛ نمایندگان ایران رقبای خود را شناختند
رقابتهای انتخابی تیم ملی تنیس جام دیویس کشورمان با مراسم قرعه کشی و با حضور کادر فنی و تیم داوری آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
،رقابتهای جام دیویس گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه از ۲۲ تیرماه در کوالالامپور مالزی در شرایطی آغاز میشود که تیم ملی تنیس ایران در گروهی با حضور تیمهای ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان به میدان خواهد رفت.
بر همین اساس کادر فنی تیم ملی با هدف انتخاب بهترین و آمادهترین افراد، رقابتهای انتخابی را برگزار می کند تا در نهایت ترکیب تیم ملی برای حضور در رقابتهای جام دیویس گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه نهایی شود. در این انتخابی که از امروز در مرکز ملی تنیس ایران (باشگاه استقلال) آغاز شد، ۸ بازیکن جوان و آماده، رو در روی هم صف آرایی خواهند کرد تا پس از چند روز رقابت، کادر فنی افراد اصلی خود را بشناسد.
بر اساس قرعه کشی انجام شده ۸ تنیسور کشورمان در ۲ گروه ۴ نفره تقسیم شدند که به این شرح است:
گروه نخست/ کیارش حنیفی – ایلیا جعفر- معین معظم – سام عطاران
گروه دوم/ یونس طلاور – ارسلان قمی – محمد خوشخلق – دانیال مشتاقیفر
طبق برنامه رقابتهای امروز در ۲ زمین و به صورت هم زمان آغاز میشود که طی آن کیارش حنیفی با معین معظم و یونس طلاور با محمد خوشخلق دیدار خواهد کرد و در بازی دوم نیز ایلیا جعفر با سام عطاران و ارسلان قمی با دانیال مشتاقیفر مصاف خواهند داشت.
بازیهای امروز با این شرایط پایان خواهد یافت و ۸ تنیسور کشورمان بر این اساس آماده بازی فردا میشوند که طبق آن در هر گروه برنده بازی اول با بازنده بازی دوم بازی خواهد کرد و برنده بازی دوم به مصاف بازنده بازی اول میرود.
گفتنی است تیم ملی تنیس جام دیویس ایران در صورت کسب یکی از سه سهمیه صعود در رقابتهای جام دیویس گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه، به پلیآف گروه ۲ جهانی راه پیدا خواهد کرد. این موفقیت میتواند سرآغاز تحولی بزرگ در تنیس ایران باشد چون حضور در سطح دوم جهانی، زمینه را برای رویارویی با حریفان قدرتمندتر و افزایش تجربه بینالمللی بیشتر بازیکنان فراهم میکند.
به این نامها، اسامی افرادی از جمله علی یزدانی، سامیار الیاسی، سینا مقیمی و برخی ستارههای دیگر را هم باید اضافه کرد، بازیکنانی که از دیروز در مسیر قهرمانی گام برداشته اند و فردای تنیس ایران را خواهند ساخت. سرداوری رقابتهای انتخابی بر عهده الهه ربیعی است و سینا ناظمی به همراه سروش صوفی وی را در امر قضاوت همراهی خواهند کرد.
حمیدرضا نداف که هدایت این تیم را بر عهده دارد به همراه تونی اندرووچ، از نزدیک نظاره گر رقابتهای انتخابی هستند.