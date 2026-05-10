وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تجویز برخی دارو‌ها به ویژه آنتی بیوتیک‌ها و سرم برای برخی بیماری‌ها توجیه علمی ندارد، تاکید کرد که با همکاری انجمن‌های علمی، مصرف دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات به حالت منطقی بازگردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سومین نشست ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با قدردانی از همکاری‌های بین بخشی در مسیر تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: راهکار بهبود وضعیت کنونی، توجه به سه مسئولیت حرفه‌ای، انسانی و ملی است.

محمدرضا ظفرقندی افزود: از نظر مسئولیت انسانی باید در نظر داشته باشیم همه تلاش خود را به کار گیریم که مردم دچار مشکل نشوند. همه مسئولان در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت باید تلاش کنند از هر مسیر ممکن، نیازمندی‌های مردم در حوزه‌هایی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی تامین شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت همکاری همه نهاد‌های حاکمیتی برای تامین سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرد و گفت: در این مسیر همکاری جامعه پزشکی نیز ضروری است زیرا تجویز برخی دارو‌ها به ویژه آنتی بیوتیک‌ها و سرم برای برخی بیماری‌ها، توجیه علمی ندارد و باید با همکاری انجمن‌های علمی، مصرف دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات به حالت منطقی برگردد.

ظفرقندی گفت: برای نظارت در موضوع ایجاد تقاضای القایی در حوزه دارو که در بسیاری از کشور‌های دنیا وجود دارد که همکاری انجمن‌های علمی گروه پزشکی، ضروری است.

در این نشست همچنین رؤسای کمیته‌های تخصصی این ستاد در حوزه مالی، تامین، تجویز منطقی دارو و نیز پایش و نظارت گزارش هایی ارائه کردند و از همراهی نهاد‌های مختلف از جمله گمرک، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی قدردانی و بر ضرورت تسریع در فرآیند‌ها تاکید شد.