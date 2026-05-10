️ فرمانده انتظامی دزفول از اجرای طرح بازدید از صنف ضایعاتی ها و دستگیری ۳۷ سارق، مالخر و معتاد متجاهر و کشف ۲۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا گفت: در راستای نظارت بر صنوف ضایعاتی و مبارزه جدی با خرید و فروش اموال مسروقه، اجرای طرح پاکسازی صنف ضایعاتی در شهرستان دزفول پس از هماهنگی با مرجع قضائی، به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح که با بکارگیری اکیپ‌های مختلف انتظامی در سطح شهرستان به اجرا درآمد از ۵۰ واحد ضایعاتی بازدید به عمل آمده و مقادیر زیادی انواع اموال مسروقه از قبیل لوازم خودرو، لوازم منزل، لوازم ساختمانی و کابل برق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با اشاره به دستگیری ۳۷ سارق، مالخر و معتاد متجاهر در این رابطه اظهار داشت: در این طرح تعداد ۱۱ باب ضایعاتی متخلف پلمب شدند.

سرهنگ بردیا در پایان به کشف ۲۷ فقره سرقت اشاره و گفت: تداوم اجرای طرح‌های مبارزه با سرقت در شهرستان، از شهروندان خواست از خریداری لوازم از دستفروشان مشکوک پرهیز کرده و در صورت مشاهده مراتب را به پلیس اطلاع دهند.