استاندار خراسان شمالی گفت: عشق، دلدادگی مردم این خطه به ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری، سرمایهای بزرگ برای نظام اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری با حضور در تجمعات شبانه شهرستان گرمه با اشاره به اینکه روزشمار مقاومت، همزمان نشاندهنده حضور باشکوه مردم در میادین و هم عمق کینه توزی دشمنان شکست خورده است، افزود: پس از ۴۷ سال حقارت، دشمن که اکنون به یک حباب پوشالی بدل شده، درصدد انتقامجویی از ملت ایران است.
وی ادامه داد: آمریکا با عقدههای تاریخی خود، از اخراج مستشاران نظامی در سال ۱۳۵۷ گرفته تا مسائل مربوط به حادثه طبس، همواره در پی انتقام از ملت بوده است.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای انتقامجویی از سرکوب داعش و جنگ مذهبی راه انداخته توسط آنها، افزود:با وجود تلاشهای دشمن، با حضور مبارز سپاه و بسیج، ریشه داعش کنده شد.
نوری خاطرنشان کرد: همچنین، نباید به امپراتوری رسانهای آمریکا توجه کرد؛ چرا که آنها در سایه دفاع مستحکم مردم و رهبری، دچار اشتباه راهبردی شده و به هذیانگوییهای ترامپ دچار شدهاند.
نوری با تحلیل وضعیت کنونی، تغییر استراتژی دشمن را از فاز نظامی به فاز اقتصادی دانست و تاکید کرد: دشمن ریتم و ضربآهنگ جنگ را تغییر داده و در این شرایط، دولت با رصد لحظهای بازار، اجازه هیچگونه احتکار یا گرانفروشی را نخواهد داد.
وی تصریح کرد: ما با درک دغدغههای معیشتی مردم، غم سفرههای آنان را داریم و این موضوع از تاکیدهای رییس جمهور نیز است بنابراین در این بخش کوتاه نخواهیم آمد.
وی در پایان با اشاره به چالشهای حوزه صنایع که بر دفاع مقدس ایجاد شده، وعده داد که با پشتکار بیشتر، این مشکلات برطرف خواهد شد.