حجتالاسلام طباطبایی دستورات و ممنوعیتهای پس از احرامبستن زائران حج تمتع را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، حجتالاسلام طباطبایی، در شرح احکام حج برای زائران، به برخی از دستورها و ممنوعیتهای حال احرام اشاره کرده و این موارد را تمرینی برای خودسازی و کمال دانسته است.
وی نکات اصلی مرتبط با احرام بستن را به شرح زیر بیان کرد:
* ممنوعیت استفاده از عطر و مواد معطر
حجت الاسلام طباطبایی تأکید کرد: استفاده از هرگونه مواد معطر، مانند عطر، شامپو، خمیر دندان و حتی شکلاتهایی با رایحه قوی، برای زائران در حال احرام ممنوع است و این ممنوعیت تمرینی برای تسلط بر نفس است.
وی اضافه کرد: خوردن برخی میوهها مانند موز، سیب، پرتقال و خیار که بوی مطبوع دارند، مجاز است، اما بو کردن آنها حرام است.
* ممنوعیت نگاه به آینه
حجت الاسلام طباطبایی ادامه داد: در حال احرام، زائران باید از نگاه کردن در آینه برای زیباسازی یا بررسی وضعیت ظاهری خود پرهیز کنند.
وی تاکید کرد: زائر باید تلاش کند در هتل یا خودرو توجهی به انعکاس تصویر خود نداشته باشد.
* کنترل زبان و رفتار
وی درباره اهمیت رعایت اخلاق و رفتار زائران گفت: در حال احرام، باید از مشاجره، جدال، فخر فروشی و دروغ گفتن اجتناب کرد.
این کارشناس مذهبی افزود: براساس آموزههای قرآنی، احترام به حقوق دیگران و جلوگیری از جر و بحث، تمرینی برای ایجاد آرامش است که این رفتارها باید به زندگی روزمره افراد نیز منتقل شود.
* تمرین صفات معنوی
حجتالاسلام طباطبایی از حج به عنوان یک کلاس درس یاد کرد که زائران باید با خودسازی و تسلط بر خود از این مرحله عبور کنند و به صفات والای انسانی دست یابند.
وی حج را فرصتی ارزشمند برای ارتباط عمیقتر با خداوند و ارتقاء معنوی دانست و تاکید کرد: با رعایت این آموزهها زائران میتوانند از این «کلاس درس» معنوی پیروز بیرون آیند.