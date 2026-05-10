به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، حجت‌الاسلام طباطبایی، در شرح احکام حج برای زائران، به برخی از دستور‌ها و ممنوعیت‌های حال احرام اشاره کرده و این موارد را تمرینی برای خودسازی و کمال دانسته است.

وی نکات اصلی مرتبط با احرام بستن را به شرح زیر بیان کرد:

* ممنوعیت استفاده از عطر و مواد معطر

حجت الاسلام طباطبایی تأکید کرد: استفاده از هرگونه مواد معطر، مانند عطر، شامپو، خمیر دندان و حتی شکلات‌هایی با رایحه قوی، برای زائران در حال احرام ممنوع است و این ممنوعیت تمرینی برای تسلط بر نفس است.

وی اضافه کرد: خوردن برخی میوه‌ها مانند موز، سیب، پرتقال و خیار که بوی مطبوع دارند، مجاز است، اما بو کردن آنها حرام است.

* ممنوعیت نگاه به آینه

حجت الاسلام طباطبایی ادامه داد: در حال احرام، زائران باید از نگاه کردن در آینه برای زیباسازی یا بررسی وضعیت ظاهری خود پرهیز کنند.

وی تاکید کرد: زائر باید تلاش کند در هتل یا خودرو توجهی به انعکاس تصویر خود نداشته باشد.

* کنترل زبان و رفتار

وی درباره اهمیت رعایت اخلاق و رفتار زائران گفت: در حال احرام، باید از مشاجره، جدال، فخر فروشی و دروغ گفتن اجتناب کرد.

این کارشناس مذهبی افزود: براساس آموزه‌های قرآنی، احترام به حقوق دیگران و جلوگیری از جر و بحث، تمرینی برای ایجاد آرامش است که این رفتار‌ها باید به زندگی روزمره افراد نیز منتقل شود.

* تمرین صفات معنوی

حجت‌الاسلام طباطبایی از حج به عنوان یک کلاس درس یاد کرد که زائران باید با خودسازی و تسلط بر خود از این مرحله عبور کنند و به صفات والای انسانی دست یابند.

وی حج را فرصتی ارزشمند برای ارتباط عمیق‌تر با خداوند و ارتقاء معنوی دانست و تاکید کرد: با رعایت این آموزه‌ها زائران می‌توانند از این «کلاس درس» معنوی پیروز بیرون آیند.