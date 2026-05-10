استاندار گلستان صبح یکشنبه در جلسه دستگاههای صادرکننده مجوز در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: در صدور مجوزهای سرمایهگذاری در استان، از اختیارات تفویضی رئیسجمهور استفاده میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علیاصغر طهماسبی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان، گفت: فرآیند صدور مجوزها حتما تسهیل شود و رویکرد باید حمایتی و در جهت رفع موانع باشد.
وی اضافه کرد: هماهنگی بین دستگاهی باید بیشتر و مجوزها در کمترین زمان ممکن، صادر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز، از کاهش تعداد استعلامات برای سرمایهگذاری خبر داد.
عبدالعلی کیانمهر گفت: مدت اعتبار استعلامات به ۱۸ ماه افزایش یافت.
وی همچنین از ارتقای رتبههای استان گلستان در حوزههای پاسخگویی به استعلامات از ۲۲ به ۳ و شاخص بهبود کسبوکار از ۲۴ به ۴ خبر داد.