کوهنوردان آبادانی پس از هفده ساعت به قله کهدون صعود کردند و این صعود را به مقاومت مردم ایران تقدیم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، هیئت کوهنوردی شهرستان آبادان پس از ۱۷ ساعت پیمایش مستمر برای نخستین بار به ارتفاع ۳هزار و ۱۳۰ متری قله کهدون صعود کرد.
کوهنوردان آبادانی با همکاری واحد عملیات غیرصنعتی پالایشگاه آبادان، در یک برنامه کوهنوردی موفق شدند به قله کهدون در استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) صعود کنند.
اعضای تیم کوهنوردی آبادان، با عبور از مسیرهای کوهستانی و شرایط طبیعی منطقه، توانستند با همدلی و روحیه تیمی این برنامه را با موفقیت به پایان برسانند و این صعود ارزشمند را به مقاومت مردم ایران، علیه استکبارجهانی، تقدیم کردند.