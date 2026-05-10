مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی گفت:در راستای تداوم تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های صنعتی آسیب دیده استان از جنگ رمضان مواد اولیه این واحد‌ها تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سهراب فیض زاده با بیان اینکه برخی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرفی در دوران جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند گفت: برای بازسازی و ادامه فعالیت این واحدها، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی از جمله پشتیبانی مالی، رفع نیاز‌های صنفی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی از سوی این شرکت انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: با دستور استاندار آذربایجان شرقی و همکاری و همراهی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اقدامات لازم برای تامین مواد اولیه واحد‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم از طریق گمرکات انجام شده است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات صنفی واحد‌ها به صورت جدی دنبال می‌شود گفت: نیاز‌های صنفی واحد‌های تولیدی، توسط کارشناسان این شرکت شناسایی و جمع بندی شده و پیگیری‌های لازم برای رفع آن‌ها در حال انجام است تا مشکلات این واحد‌ها در کمترین زمان ممکن مرتفع شود.

فیض زاده، ادامه داد: برای بازسازی واحد‌های صنعتی آسیب دیده و فعال در شهرک‌های صنعتی نیز حمایت‌های مالی از سوی این شرکت پیش بینی شده تا ظرفیت‌های مالی بیشتری وارد میدان شده و امکان تداوم و توسعه فعالیت این واحد‌ها فراهم شود.

وی گفت: در راستای ارتقای تاب آوری اقتصادی واحد‌های صنعتی، گردهمایی‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی برای آن‌ها برگزار شده است تا بنگاه‌های تولیدی با آمادگی بیشتر در شرایط بحرانی به فعالیت خود ادامه دهند.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های صنعتی در استان گفت: توسعه این زیرساخت‌ها حتی در دوران جنگ تحمیلی سوم نیز متوقف نشد و اقدامات مربوط به اخذ سند برای ۲ ناحیه صنعتی انجام شد.

فیض زاده با بیان اینکه زیرساخت‌های صنعتی باید متناسب با ظرفیت‌ها و افق توسعه صنعتی استان باشد افزود: بر این اساس توسعه شهرک‌های صنعتی حتی در مناطق کمتر توسعه یافته در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان، مجموعه‌ای از مشوق‌ها ارائه می‌شود که یکی از مهمترین آنها فروش زمین به صورت اقساطی است و در این طرح ۲۰ درصد مبلغ به صورت پیش پرداخت و بقیه مبلغ نیز در اقساط منعطف یک تا سه ساله دریافت می‌شود.

فیض زاده ادامه داد: این مشوق‌ها به ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم نیز اجرایی شد و با استقبال بسیار خوب سرمایه‌گذاران همراه بود به طوری که آذربایجان شرقی پس از تهران موفق به کسب رتبه دوم کشور در جذب سرمایه‌گذار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شد.