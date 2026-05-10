به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دور برگشت مرحله گروهی بیست و ششمین دوره لیگ دست یک هندبال مردان در دو گروه A و B که جمعه در شهر زرند استان کرمان آغاز شده بود، شنبه نیز پیگیری شد و در روز دوم بازی‌ها نتایج زیر به دست آمد:

شنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

گروه A:

نفت امیدیه ۲۷-۳۰ نام‌آوران مشهد

زرند کرمان ۲۹-۲۸ ذوب آهن اصفهان

گروه B:

فراز بهبهان ۲۶-۲۵ مقاومت شهرداری تبریز

یاسام کردستان ۳۱-۳۶ رعد پدافند البرز

امروز نیز مسابقات دور برگشت مرحله گروهی لیگ دسته یک هندبال مردان در روز سوم پیگیری می‌شود که برنامه آن به شرح زیر است:

یکشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

گروه A:

ذوب آهن اصفهان - نفت امیدیه

زرند کرمان - نام‌آوران مشهد

گروه B:

رعد پدافند البرز - مقاومت شهرداری تبریز

یاسام کردستان - فراز بهبهان

گفتنی است؛ دور برگشت مرحله گروهی، مرحله پلی آف و مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته یک هندبال مردان باشگاه‌های کشور، تا ۲۴ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت و با معرفی تیم قهرمان و تعیین رده‌بندی نهایی تیم‌ها، در شهر زرند استان کرمان به پایان خواهد رسید.