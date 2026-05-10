پخش زنده
امروز: -
روز سوم دور برگشت مرحله گروهی لیگ دسته یک هندبال مردان ایران امروز (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) در شهر زرند استان کرمان پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دور برگشت مرحله گروهی بیست و ششمین دوره لیگ دست یک هندبال مردان در دو گروه A و B که جمعه در شهر زرند استان کرمان آغاز شده بود، شنبه نیز پیگیری شد و در روز دوم بازیها نتایج زیر به دست آمد:
شنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
گروه A:
نفت امیدیه ۲۷-۳۰ نامآوران مشهد
زرند کرمان ۲۹-۲۸ ذوب آهن اصفهان
گروه B:
فراز بهبهان ۲۶-۲۵ مقاومت شهرداری تبریز
یاسام کردستان ۳۱-۳۶ رعد پدافند البرز
امروز نیز مسابقات دور برگشت مرحله گروهی لیگ دسته یک هندبال مردان در روز سوم پیگیری میشود که برنامه آن به شرح زیر است:
یکشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
گروه A:
ذوب آهن اصفهان - نفت امیدیه
زرند کرمان - نامآوران مشهد
گروه B:
رعد پدافند البرز - مقاومت شهرداری تبریز
یاسام کردستان - فراز بهبهان
گفتنی است؛ دور برگشت مرحله گروهی، مرحله پلی آف و مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته یک هندبال مردان باشگاههای کشور، تا ۲۴ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت و با معرفی تیم قهرمان و تعیین ردهبندی نهایی تیمها، در شهر زرند استان کرمان به پایان خواهد رسید.