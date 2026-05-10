معاونان وزیر راه و شهرسازی روند واگذاری زمین برای طرح ملی جوانی جمعیت و افتتاح واحدهای مسکونی در خرداد ماه را تشریح کردند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی نبییان مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای اجرای طرح جوانی جمعیت ۱۴۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن در سراسر کشور تامین شده است.

حبیب الله طاهر خانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از بهره برداری و افتتاح ۴۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در کشور به مناسبت سوم خرداد و اعیاد قربان و غدیر خم خبر داد.