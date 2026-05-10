به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روح‌الله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران از کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل پناهگاه حیات وحش میانکاله خبر داد. این لاشه روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست این پناهگاه کشف شد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه با احتساب این لاشه، مجموع تلفات ثبت شده در سواحل استان از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴ قلاده رسید، گفت: کارشناسان اعزامی به محل، وضعیت لاشه را بررسی کردند و مشخص شد به دلیل گذشت زمان قابل توجه از زمان مرگ، لاشه در وضعیت فساد پیشرفته قرار دارد.

معاون محیط زیست مازندران افزود: با توجه به شرایط فیزیکی لاشه، امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی میسر نبود. بنابراین، با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و نظارت کارشناسان، عملیات دفن بهداشتی لاشه جهت جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی انجام گرفت.

اسماعیلی ضمن تأکید بر تداوم پایش‌های ساحلی در سراسر استان، گفت: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در تمامی سواحل فعال است. از شهروندان و صیادان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۴۰ (تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست) اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات تشخیصی و بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و از جمله گونه‌های در خطر انقراض در فهرست قرمز (IUCN) است. حفظ بقای این گونه ارزشمند و پایش سلامت جمعیت آن، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در حوضه دریای خزر به شمار می‌رود.