مدیر کل صمت در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و با بهره گیری از حداکثر ظرفیت و توان بازرسان، طرح جامع تشدید نظارت بر بازار در خراسان جنوبی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل تعزیرات حکومتی، شرکت غله و خدمات بازرگانی، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های اجرایی، در سطح استان از روز دوشنبه ۲۱ اریبهشت ماه جاری در دستور کار بازرسان این اداره کل با همکاری دستگاه‌های نظارتی مرتبط در سطح بازار قرار می‌گیرد.

مهدی پارسا افزود: در این طرح بازار استان در گروه‌های مختلف کالایی با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کنترل هدفمند بازار و جلوگیری از هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده و گران فروشی به صورت مداوم انجام خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف ائم از کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و ... مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۲۴ به صورت شبانه روزی به اطلاع بازرسان این اداره کل برسانند تا در اولین فرصت مورد بررسی قرار گیرد.