حمیدرضا محمدی تنها، وزنه بردار زنجانی در جهان، برای دومین بار قویترین جوان جهان شد.

در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان به میزبانی اسماعیلیه مصر، حمیدرضا محمدی تنها و طا‌ها نعمتی مقدم دو نماینده ایران در دسته فوق سنگین به روی تخته رفتند.

محمدی تنها در حرکت یکضرب وزنه ۱۸۰ کیلو و در دوضرب وزنه ۲۲۱ کیلو را مهار کرد و با رکورد مجموع ۴۰۱ کیلوگرم، سه نشان طلای جوانان جهان را بدست آورد.

در نهایت تیم ایران با کسب ۶ نشان طلا، ۷ نقره و یک برنز بر سکوی نخست مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ ایستاد.