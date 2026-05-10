به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حمیدرضا محمدی تنها، وزنه بردار زنجانی در جهان ، برای دومین بار قویترین جوان جهان شد.
در ادامه مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان به میزبانی اسماعیلیه مصر، حمیدرضا محمدی تنها و طاها نعمتی مقدم دو نماینده ایران در دسته فوق سنگین به روی تخته رفتند.
محمدی تنها در حرکت یکضرب وزنه ۱۸۰ کیلو و در دوضرب وزنه ۲۲۱ کیلو را مهار کرد و با رکورد مجموع ۴۰۱ کیلوگرم، سه نشان طلای جوانان جهان را بدست آورد.
در نهایت تیم ایران با کسب ۶ نشان طلا، ۷ نقره و یک برنز بر سکوی نخست مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ ایستاد.