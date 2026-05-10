سازمان لیگ فوتبال اسامی محرومان هفته بیست و چهارم دسته اول را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های لیگ دسته اول قرار است طبق برنامه قبلی از تاریخ ۲۴ اردیبهشت از سر گرفته شود؛ در فاصله چند روزه تا شروع دوباره مسابقات لیگ یک، سازمان لیگ اسامی محرومان هفته بیست و چهارم را اعلام کرد.

در لیست بلندبالای محرومان هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول اسامی مطرحی از جمله سرمربیان و بازیکنان مختلف به چشم می‌خورد.

اسامی محرومان هفته بیست و چهارم لیگ یک به شرح ذیل است:

تیم مس کرمان: فرزاد حسینخانی سرمربی محروم انضباطی و علی تهامی زرندی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم نود ارومیه: احد حاج کریمی تدارکات محروم انضباطی، هادی بنائی مربی محروم به دلیل مجموع اخطار، یحیی بهاری مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم مس سونگون: عباس زراعتکار بازیکن محروم انضباطی و علی نظری بازیکن محروم انضباطی، سیاوش اکبرپور سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار، حامد فقارتی تدارکات محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم شناورسازی: پوریا شوریده مربی محروم به دلیل مجموع اخطار، علی نوزاد مربی محروم به دلیل مجموع اخطار، هادی دهقانی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم صنعت نفت آبادان: امیرحسین کولیان بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار، رضا رضایی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار، علی یزدان دوست مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم فرد البرز: فواد محمودی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار، محمدرضا پایداری بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار، معین باقری مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم آریو اسلامشهر: محمد فرامرزی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار، میثم آرمیان مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم شهرداری نوشهر: محسن بنگر سرمربی محروم به دلیل اخراج

تیم داماشیان: رضا کاردوست مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم سایپا: محمد حسن رجب زاده مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم نیروی زمینی تهران: عباس شرفی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم هوادار: سهیل یوسفوند مربی محروم به دلیل مجموع اخطار و میلاد فاندر مدیر رسانه محروم به دلیل اخراج

تیم بعثت کرمانشاه: مرتضی تبریزی منتسب به تیم محروم از ورود به ورزشگاه محل برگزاری مسابقات

سازمان لیگ در اطلاعیه خود آورده است: «یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند. بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.»

گفتنی است؛ دیدار‌های هفته بیست و چهارم لیگ در روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت برگزار می‌شود