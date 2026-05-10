

فریبرز عباسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه افزایش نسبی بارش های بهاری به معنی رفع مشکل کم آبی به ویژه در بخش کشاورزی نیست، اظهار داشت: وضعیت اقلیمی کشور ما به گونه ای است که حتی در شرایط عادی نیز بارندگی نزدیک به یک سوم میانگین جهانی است اما تبخیر آب به همین میزان بیشتر است، بنابر این حفظ منابع آب و خاک و تلاش مداوم برای استفاده بهینه از این موهبت ها یک ضروریت است.

مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بکارگیری سامانه های نوین آبیاری مصرف آب در بخش کشاورزی را دستکم چهل درصد کاهش می دهد، گفت: این موضوع همواره یکی از دغدغه های مهم مدیران و مسئولان کشور بوده و در همه احکام و اسناد بالادستی به آن پرداخته شده است.

عباسی افزود: در برنامه هفتم پیشرفت نیز موضوع گسترش استفاه از سامانه های نوین آبیاری به صورت مشخص و هدفمند مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده است سالانه ۳۵۰ هزارهکتار از اراضی به این سامانه ها تجهیز شوند.

وی با اشاره به لزوم تامین اعتبار برای تحقق این تکالیف، تصریح کرد: البته اقدام مردم و بخش خصوصی در استفادخ از سامانه های نوین آبیاری بسیار اهمیت دارد و در سال های گذشته نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی با سرمایه گذاری خود کشاورزان به این سامانه ها تجهیز شده اند.

عباسی افزود: در صورت تامین منابع می توان به مرور در مدت ۷ سال ۲.۵ میلیون هکتار اراضی باقی مانده را به سامانه های نوین تجهیز کرد.