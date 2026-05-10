به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام حسین طاوسی امام جمعه شهرضا در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان گفت: رعایت حجاب نقش بسزایی در کاهش ناهنجاری‌های روانی و اجتماعی ناشی از ترویج فرهنگ بی بندوباری دارد.

فرماندار شهرضا نیز با اشاره به اینکه حجاب به عنوان یکی از نماد‌های هویت اسلامی و ایرانی در طول تاریخ مورد تأیید بوده است، گفت: به استناد ماده ۱۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تمام دستگاه‌های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی را ازطریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.

فریبرز امیری تصریح کرد: در طرح محله محور شهید سلامی ضروری است تا اعضای شورای محله‌ها جلسه‌های آموزشی خانواده محور و استحکام بنیاد خانواده برگزار کنند و اتاق اصناف نیز برای تقویت فرهنگ عفاف و حجاب، از تمام واحد‌های صنفی بازرسی کند.