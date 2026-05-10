پژوهشگران می‌گویند تجربیات مثبت سفر با قراردادن افراد در محیط‌های جدید، افزایش تحرک بدنی، تعاملات اجتماعی می‌تواند به حفظ سلامت جسم و روان کمک و روند پیری را کُند نماید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری و علمی ساینس دِیلی بیشتر مردم برای مقابله با چین‌وچروک پوست به کرم‌های ضدپیری متوسل می‌شوند، اما پژوهشگران می‌گویند برای رسیدن به این هدف، راهی مؤثر و لذت‌بخش‌تر وجود دارد و آن سفرکردن است.

محققان استرالیایی در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۴ میلادی منتشر شد، نشان دادند تجربیات مثبت سفر به سلامت جسم و روان کمک کند و برخی نشانه‌های پیری را کند سازد. این تحقیق سفر را فراتر از یک استراحت ساده معرفی می‌کند.

پژوهشگران بر این باور هستند پیری برگشت‌ناپذیر است. نمی‌توان آن را متوقف کرد، اما می‌توان آن را کُند نمود. سفر از چند طریق به بهبود سلامت کمک می‌کند: افراد را در محیط‌های جدید قرار می‌دهد، آن‌ها را به تحرک وا می‌دارد، ارتباط با دیگران را افزایش می‌دهد و احساسات مثبت ایجاد می‌کند.

تأثیر سفر بر سیستم دفاعی بدن

سفردرمانی (travel therapy) می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای حفظ سلامت تبدیل شود. تجربیات مثبت سفر ممکن است از چهار روش سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و آن را در برابر خطرات بیرونی مقاوم‌تر سازد:

فعالیت بدنی: پیاده‌روی، کوهنوردی، دوچرخه‌سواری و سایر فعالیت‌های سفر، سوخت‌وساز بدن را افزایش می‌دهد و جریان خون را بهبود می‌بخشند؛

کاهش استرس: محیط‌های جدید و آرامش‌بخش سفر، استرس مزمن را کاهش می‌دهند و سیستم ایمنی را متعادل می‌کنند؛

تقویت سیستم ایمنی: تجربیات جدید سفر، سیستم دفاعی بدن را تحریک و آن را مقاوم‌تر می‌کنند؛

ترمیم بافت‌ها: هورمون‌های مفید برای ترمیم بافت‌ها ممکن است در طول سفرهای لذت‌بخش آزاد شوند.

هو توضیح می‌دهد: شرکت در این فعالیت‌ها می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و آن را در برابر خطرات بیرونی مقاوم‌تر سازد.

پژوهشگران اعلام می کنند سفر همیشه برای سلامت مفید نیست. گردشگران ممکن است با بیماری‌های عفونی، حوادث، غذای ناسالم یا سایر خطرها روبه‌رو شوند. نکته مهم این است که هر سفری پیری را به تعویق نمی‌اندازد؛ بلکه تجربیات مثبت سفر، یعنی ترکیبی از تازگی، آرامش، تحرک بدنی و ارتباط با دیگران، می‌تواند به بدن و ذهن کمک کند تا بهتر عمل کنند.

سفرهایی که ایمن، آرامش‌بخش و توأم با تحرک بدنی هستند، فراتر از خلق خاطره عمل می‌کنند؛ آن‌ها می‌توانند به پیری سالم‌تر و باکیفیت‌تر کمک کنند.