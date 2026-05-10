مدیریت اهل‌سنت بعثه مقام معظم رهبری از اعزام ۶ هزار زائر اهل‌سنت ایرانی به سرزمین وحی خبر داد و تأکید کرد: حضور مشترک شیعه و سنی در حج، الگویی عملی برای وحدت امت اسلامی و نمایش اقتدار مسلمانان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی اکبری، مدیریت اهل‌سنت بعثه مقام معظم رهبری، اظهار کرد: امسال حدود ۲۰ درصد از زائران ایرانی را برادران و خواهران اهل‌سنت تشکیل می‌دهند و در مجموع ۶ هزار زائر اهل‌سنت به سرزمین وحی اعزام شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی اکبری افزود: تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه، ۳۹ کاروان اهل‌سنت شامل حدود ۴ هزار زائر وارد مدینه منوره شده‌اند و پس از زیارت حرم نبوی و قبور ائمه بقیع (ع)، در مسجد شجره مُحرم و با قطار راهی مکه مکرمه شده‌اند.

وی گفت: دیگر زائران نیز تا ۲۳ اردیبهشت وارد مدینه خواهند شد.

مدیریت اهل‌سنت بعثه مقام معظم رهبری، با اشاره به برنامه‌های فرهنگی بعثه برای کاروان‌های اهل‌سنت گفت: با وجود برخی مشکلات در صدور روادید خادمان فرهنگی، برای همه کاروان‌ها روحانی آشنا به احکام و مناسک مذاهب حنفی و شافعی اختصاص یافته است و بیش از ۵۰ خادم فرهنگی مسئولیت هدایت معنوی زائران را بر عهده دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، حضور مشترک زائران شیعه و سنی ایران در مناسک حج را «الگویی کم‌نظیر برای جهان اسلام» توصیف کرد و افزود: اجتماع مسلمانان حول محور خداوند، قرآن، کعبه و پیامبر اعظم (ص)، زمینه‌ساز تقویت وحدت و اقتدار امت اسلامی است.

وی از زائران و خادمان فرهنگی خواست با تأکید بر مشترکات اسلامی، پیام وحدت، مقاومت و همدلی ملت ایران را به مسلمانان جهان منتقل کنند تا حج امسال نیز جلوه‌ای از انسجام و اخوت اسلامی باشد.