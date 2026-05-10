سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، جلسه صحن را که به صورت وبیناری برگزار شد، تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: در این جلسه رئیس کمیسیون کشاورزی در خصوص آخرین وضعیت کالا‌های اساسی و همچنین درباره قیمت‌های قبل و بعد از سال جدید گزارشی ارایه کرد.

وی افزود: در این جلسه گلایه‌های مردم به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی مطرح شد.

گودرزی افزود: نکته ای بیان شد که در نشست ها و جلسات نظارتی شاهدیم که چهار مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اصناف عهده دار مدیریت و نظارت بر کالاها هستند که این موجب برخی نگرانی‌ها درباره اقدامات موازی شده است، که اینجا لازم است توسط مجلس در قانونگذاری اقدامات اصلاحی داشته باشیم.

همچنین در این جلسه نمایندگان نقطه نظرات خودشان را درباره وضع بازار تامین کالاهای اساسی و گرانی‌ها اعلام کردند و وزیر جهاد گزارشی دادند و تاکید کردند در ایام جنگ در بحث ثبت سفارش، تامین ارز و مبادی و مسیر‌های ورودی کالا‌ها اقدامات موثری انجام شده است.

گزارشی هم از اقدامات مجلس و کمیسیون ها در خصوص جنگ تحمیلی ارائه شد.