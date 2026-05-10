به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان گفت: ماموران پلیس راه، در محور جیرفت به کهنوج، یکی از پرترددترین مسیر‌های برون‌شهری، یک دستگاه کامیون را متوقف و با راننده‌ای ۱۲ ساله رو‌به‌رو شدند.

‌سرهنگ "جهانشاهی" با اشاره به اینکه راننده هیچ‌گونه مدرک معتبری برای رانندگی نداشت؛ از توقیف کامیون و معرفی وی به مرجع قضایی خبر داد و یادآور شد: رانندگی بدون گواهینامه با هر نوع وسیله نقلیه بخصوص خودرو‌های سنگین، تهدیدی جدی برای جان همه کاربران ترافیک است.