معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر فارس از برگزاری دوره تخصصی «طب رزم» با هدف ارتقای سطح آمادگی و توانمندی نیروهای امدادی هلال احمر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مهدی خوبیار گفت: دوره آموزشی طب رزم با همکاری معاونت آموزش و پژوهش این جمعیت و هلالاحمر شیراز برگزار شد و جمعی از امدادگران و نجاتگران در آن حضور داشتند.
او افزود: در این دوره مباحثی نظیر مدیریت مصدومان در شرایط بحرانی و جنگی، کنترل خونریزیهای شدید، تثبیت وضعیت مصدوم و اقدامات اولیه در محیطهای پرخطر آموزش داده شد.
خوبیار بیان کرد: آموزشها بهصورت تئوری و عملی و با بهرهگیری از سناریوهای شبیهسازیشده اجرا شد تا شرکتکنندگان با شرایط نزدیک به واقعیت آشنا شوند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر فارس با تأکید بر ضرورت آمادگی نیروهای امدادی در مواجهه با حوادث خاص و شرایط بحرانی افزود: برگزاری این دورهها گامی مؤثر در ارتقای سطح آمادگی عملیاتی امدادگران استان است و تلاش خواهیم کرد با استمرار چنین برنامههایی، توان پاسخگویی سریع و مؤثر در مأموریتهای امدادی را بیش از پیش تقویت کنیم.