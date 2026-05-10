به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا در ریاض و مشخص شدن مسیر تیم‌های حاضر در شهر‌های ریاض، جده و الخبر، حالا فروش بلیت‌های این تورنمنت هم آغاز شد. بر اساس اعلام رسمی، دارندگان کارت‌های ویزا از امروز، به مدت ۴۸ ساعت فرصت دارند پیش از آغاز فروش عمومی، بلیت مسابقات را خریداری کنند.

گفته شده امکان انتخاب صندلی برای هر ۵۱ بازی تورنمنت فراهم است؛ از دیدار افتتاحیه بین عربستان و فلسطین در تاریخ ۷ ژانویه تا فینال مسابقات در ۵ فوریه. کمیته برگزاری همچنین اعلام کرد قیمت بلیت‌ها از ۳۰ ریال عربستان، معادل حدود ۱.۵ میلیون تومان، آغاز می‌شود تا امکان حضور طیف گسترده‌ای از هواداران فراهم باشد. همچنین بلیت‌های ویژه نیز با قیمت پایه ۱۰۰ ریال عربستان، حدود ۵ میلیون تومان، عرضه خواهند شد.

گفتنی است تیم ملی ایران در گروه C با سوریه، قرقیزستان و چین همگروه است و شاگردان قلعه‌نویی از ۱۹ دی کار خود را در این رقابت‌ها شروع می‌کنند.