به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوکان از اجرای عملیات روشنایی نقطه‌ای در تقاطع روستای ترجان واقع در محور بوکان ـ سقز خبر داد.

سهیل خسروی با اشاره به اجرای عملیات روشنایی نقطه‌ای گفت: این پروژه با هدف افزایش ایمنی تردد، ارتقای دید رانندگان و کاهش احتمال وقوع تصادفات در یکی از نقاط پرتردد محور اجرایی شده است.

وی افزود: محور بوکان ـ سقز از مسیر‌های مهم ارتباطی منطقه به شمار می‌رود و با توجه به حجم بالای تردد، اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی و ارتقای زیرساخت‌های ترافیکی در این محور در اولویت برنامه‌های راهداری قرار دارد.

خسروی تصریح کرد: در قالب این عملیات، تجهیزات روشنایی و زیرساخت‌های مورد نیاز در محدوده تقاطع ترجان نصب و راه‌اندازی شده تا شرایط تردد ایمن‌تر به‌ویژه در ساعات شبانه برای کاربران جاده‌ای فراهم شود.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوکان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ایمنی جاده‌ای اظهار کرد: اجرای روشنایی نقطه‌ای در تقاطع‌ها و نقاط حادثه‌خیز از جمله اقدامات مؤثر در کاهش سوانح رانندگی و افزایش ضریب ایمنی محور‌های مواصلاتی است.

وی ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با تداوم اجرای طرح‌های روشنایی، ایمن‌سازی و بهسازی راه‌ها، اقدامات متعددی را در سطح محور‌های استان برای ارتقای کیفیت تردد و کاهش مخاطرات جاده‌ای در دستور کار دارد.