به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اطلاعیه سازمان لیگ فدراسیون والیبال، فهرست، زمان برگزاری و شرایط سنی مسابقات قهرمانی کشور و آکادمی‌های دختر و پسر اعلام شده است که برنامه کامل آن به قرار زیر است:

مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۵ سال دختر کشور، شرط سنی یازدهم دیماه سال ۱۳۹۰، زمان برگزاری دوم تا دهم تیرماه

مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۵ سال پسر کشور، شرط سنی یازدهم دیماه سال ۱۳۹۰، زمان برگزاری ۲۲ تا ۳۰ تیرماه

مسابقات والیبال آکادمی‌های زیر ۱۷ سال دختر، شرط سنی یازدهم دیماه سال ۱۳۸۹، زمان برگزاری ۲۴ تا ۳۱ مردادماه به صورت منطقه‌ای

مسابقات والیبال آکادمی‌های زیر ۱۷ سال پسر، شرط سنی یازدهم دیماه سال ۱۳۸۹، زمان برگزاری ۱۰ تا ۲۰ تیرماه

مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۹ سال دختر کشور، شرط سنی یازدهم دیماه سال ۱۳۸۷، زمان برگزاری ۲۰ تا ۳۰ تیرماه

مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۹ سال پسر کشور، شرط سنی یازدهم دیماه سال ۱۳۸۷، زمان برگزاری ۱۰ تا ۲۰ شهریور