هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار زردی از وقوع رگبار متناوب باران، رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک)از روز سه شنبه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۹ آمده است : براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با فعالیت امواج بارشی، وضعیت جوی استان همراه با رگبار متناوب باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) پیش بینی می شود.
زمان شروع رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) همراه با رعدوبرق و تند باد لحظه ای سه شنبه مورخ (۲۲/۰۲/۱۴۰۵) است که تا اواخر هفته جاری در کلیه مناطق استان
ادامه خواهد داشت.
دراثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیل ها؛ لغزندگی، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای؛ احتمال آسیب به سازههای سبک و نیمه کاره در اثر تندباد موقت وجود دارد.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی- اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی ضروری است.