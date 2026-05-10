به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان تدارک پزشکی جمعیت هلال احمر گفت: در جنگ ۴۰ روزه، شرکت داروسازی و شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر در اثر موج حملات آسیب دیدند، زیرا برخی کانون‌های انفجار بسیار به این مراکز نزدیک بود.

وی افزود: قسمت‌های آزمایشگاه، سالن تولید و بخش‌های دیگر در این شرکت‌ها آسیب دید به طوریکه دو روز شرکت ما از مدار تولید خارج شد. اما همکاران ما که اکثر آنها خانم هستند، بدون هیچ ترسی بلافاصله دست به کار شدند و موانعی که تولید را متوقف کرد بود رفع کردند و تولید شرکت از سر گرفته شد.

رئیس سازمان تدارک پزشکی جمعیت هلال احمر ادامه داد: هر دو این شرکت‌ها در جنگ ۱۲ روزه نیز مورد حمله قرار گرفته بودند.

وی در پاسخ به این سوال که این دو شرکت چه میزان خسارت دیده‌اند؛ گفت: براساس برآورد‌های اولیه، حدود ۱.۵ همت به این دو شرکت خسارت وارد شده است؛ اما این مبلغ قطعا افزایش خواهد یافت.

شانه ساز افزود: هشت کانتینر اقلام مورد نیاز برای تولید صافی‌های همودیالیزی نیز در کشتی توسکا داشتیم که توسط دشمن توقیف شده، دریافت این وسایل بسیار سخت و زمان‌بر بود و فعلا که توقیف هستند این مسئله نیز کار ما را برای تولیدات تجهیزات بیماران دیالیزی مشکل خواهد کرد که امیدواریم هرچه زودتر این اقلام به دستمان برسند.