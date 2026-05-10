به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ لاله‌های واژگون در شهرستان ماهنشان، از جاذبه‌های دیدنی فصل بهار در استان زنجان است، این گل نادر و کوتاه‌عمر، که هر سال تنها برای چند هفته می‌روید، از جلوه‌های منحصربه‌فرد طبیعت بکر استان زنجان و ازجاذبه های طبیعی گردشگری است.

لاله واژگون از مشهورترین گونه‌های گلدار بومی ایران است که در فصل رویش به دلیل رنگ و فرم خاص گلبرگ‌ها، منظره‌ای نمادین ایجاد می‌کند. این گل دارای گلبرگ‌هایی با شکل و اندازه متنوع است برگ‌های این نوع گل، کشیده، بلند و متراکم هستند. این ویژگی باعث شده است که لاله واژگون در بسیاری از مناطق، علاوه بر ارزش زیستی، به یک کشش گردشگری طبیعت‌محور برای گردشگرانی که به طبیعت، عکاسی، پیاده‌روی، اکوتوریسم و تجربه‌های بهارانه علاقه دارند، تبدیل شود. در منابع عمومی و گزارش‌های طبیعت‌گردی، پراکندگی لاله واژگون عمدتاً با مناطق کوهستانی و دامنه‌ها هم‌راستا است. این پراکندگی باعث می‌شود گردشگری مرتبط با این گیاه، ماهیت منطقه‌ای و فصل‌محور پیدا کند.

گل لاله واژگون در دسته گل‌های وحشی ایران و خانواده لاله قرار می‌گیرد و یک لاله واژگون محسوب می‌شود. ظاهر بسیار منحصربه‌فرد و متفاوتی دارد و اگرچه بومی فلات ایران است، اما برخی از گونه‌های آن را در منطقه آناتولی و دامنه‌های کوهستانی هیمالیا می‌توان دید.

این گل شکل زنگوله‌ای و وارونه دارد. همچنین شیره بی‌رنگی درون آن وجود دارد که برخی اوقات به پایین سرازیر می‌شود و مقداری از شبنم هم در گلبرگ‌ها جمع می‌شود که صبحگاهان از آن چکه می‌کند. این گل در رنگ‌های مختلفی در طبیعت به رنگ‌های قرمز، سفید، زرد و نارنجی وجود دارد.

گلبرگ‌های لاله واژگون از انتهای ساقه برگشته و به‌سمت پایین خم می‌شود، به همین دلیل به لاله واژگون شهره است. داشتن پنج صدف براق و صیقلی درشت از ویژگی‌های این گل است. حداکثر ارتفاع لاله واژگون به ۸۰سانتی‌متر می‌رسد.

لاله واژگون در شهرستان ماهنشان

لاله واژگون در شهرستان ماهنشان و در برخی شهرهای ایران به دلیل فرم گل‌ها (در بسیاری از گونه‌ها به حالت آویزان/واژگون) جلوه‌ای متمایز دارد و بسیاری از گونه‌های این جنس، کوهستانی/دامنه‌ای بوده و در زیستگاه‌های خاص رشد می‌کنند که ارزش اصلی این گیاه فقط زیبایی نیست بلکه حضورش شاخصی برای کیفیت و سلامت زیست‌بوم است.

در برخی ارتفاعات ماهنشان از جمله روستای خورجهان لاله‌های واژگون به رنگ سرخ و سفید دیده می‌شوند. مردمان محلی این منطقه به این گل آقلار گولر می‌گویند؛ گل‌های قرمز رنگ وارونه‌ای که چشم هر بیننده‌ای را جذب‌ می‌کند. زنبورهای عسل نیز در این منطقه از گل‌ها تغذیه‌ می‌کنند.

لاله واژگون در شهرستان ماهنشان عمدتاً در فصل بهار به اوج زیبایی می‌رسد. برای گردشگری، زمان طلایی دقیق باید از طریق مشاهده میدانی/تقویم فنولوژیک تعیین شود، چون ممکن است با تغییرات اقلیمی جابه‌جا شود و در صورت برنامه‌ریزی درست، همین پنجره زمانی کوتاه می‌تواند به رویداد محوری برای جذب گردشگر تبدیل شود.

هرساله از اواسط یا اواخر فروردین تا آخر اردیبهشت دشت‌های سرسبز ایران میزبان لاله‌های زیبارو و دل‌انگیز واژگون می‌شود. برای گردشگران و طبیعت‌دوستان این هنگامی فرصتی مناسب برای لذت بردن زیبایی‌های طبیعت و لاله‌های چشم‌نواز است.

لاله واژگون نماد مقاومت و ایستادگی

خاستگاه و منطقه بومی این گل ایران است و اولین بار اروپاییان این گل را از ایران خارج کرده. به اروپا بردند و در گلخانه کاشتند، اما رشد طبیعی آن‌ها تنها در کشور ما دیده می‌شود. از آنجایی که لاله واژگون در ارتفاعات و مکان‌های صخره‌ای رشد می‌کند و در برابر سرما مقاوم است، نماد مقاومت و ایستادگی به شمار می‌رود.

خواص دارویی لاله واژگون

لاله واژگون گیاهی است که پیاز دارد و برای کاشت آن از پیازش استفاده می‌شود. خاصیت دارویی آن نیز در همان پیازش نهفته‌ است. پیاز گل لاله برای درمان دردهای رماتیسمی و مفصلی مفید است و در طب سنتی نقش مهمی دارد. پیاز این گیاه برای کبد نیز مناسب است اما ریشه آن سمی است و هیچ بخش آن هم کاربرد خوراکی ندارد.

میراث طبیعی ملی

دشت لاله‌های واژگون شهرستان ماهنشان در دی ماه ۱۳۹۹ در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسید. عمر کوتاه و کمیابی این گل، دلیل محکمی برای تلاش بیشتر برای حفاظت از این جواهر طبیعت ایران و این میراث گران‌بهای طبیعت است.