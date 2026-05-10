پخش زنده
امروز: -
معلم رامسری، خانه خود را به موزهای ۷۰۰ تکهای از سنگ قیمتی، فسیل، حیوانات تاکسیدرمی شده و اسکلت ۴۰۰۰ ساله تبدیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در روزهایی که جنگ تحمیلی، جامعه را درگیر خود کرده است، دبیر علوم تجربی اهل رامسر با تکیه بر عشق به علم، خانه شخصی خود را به موزهای نفیس و کلاسی پویا برای نسل آینده تبدیل کرده است.
اسماعیل پوررستمی فرزند شهید فاجعه منا دبیر علوم تجربی مدارس شهرستانهای رامسر، از ۲۲ سال قبل با سفر به نقاط مختلف ایران و صرف هزینه و زمان شخصی، اقدام به جمعآوری و ایجاد کلکسیونی نادر از نمونههای علوم طبیعی کرده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: با توجه به علاقه وافرم به علوم طبیعی، به بررسی معادن، کوهها و دریاهای ایران رفتم و در دورههای آموزشی تاکسیدرمی و اطالهسازی شرکت کردم.
پوررستمی افزود: پس از سالها جمعآوری نمونه از ایران و جهان، با مشورت بزرگان تصمیم به ثبت موزه گرفته شد که خوشبختانه با همکاری سازمان میراث فرهنگی، در اردیبهشت ۱۳۹۶ به ثبت رسید.
این معلم خلاق ادامه داد: در طی این سالها، نمونههای کمیاب و خاص با وجود ممنوعیتهای فراوان، با تعامل و همکاری سازمانهای میراث فرهنگی و محیط زیست از داخل و خارج کشور به مجموعه اضافه شد.
مجموعه حاضر شامل ۷۰۰ نمونه از سنگهای قیمتی، فسیلهای کمیاب، جانداران دریایی (صدف، مرجان، ستاره دریایی)، جانوران عظیمالجثه تاکسیدرمی شده (خرس، گوزن قفقازی، پرندگان و مارها)، جنین حیوانات و انسان، اسکلت انواع جانوران، تابلوی نقاشی مؤسس، وسایل کمک آموزشی قدیمی، حشرات و پروانههای اطاله شده از سراسر جهان و همچنین اسکلت ۴۰۰۰ ساله اجداد رامسر است.
پوررستمی با اشاره به استقبال گسترده از این موزه، گفت: بیش از ۸۰ درصد بازدیدهای حال حاضر در قالب بازدیدهای علمی دانشآموزان است. معلمان و اساتید دانشگاهها با طرح موضوعات درسی از قبل به موزه مراجعه میکنند و یک جلسه کلاس درس موضوعی در موزه برگزار میشود که در نوع خود کاری کمنظیر و خلاقانه در کشور است.
وی با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی، تأکید کرد: برای یک معلم رسالت بزرگی تعریف شده و در این شرایط، وظیفه ما بسیار خطیر است. با افتخار در خدمت دانشآموزان، آیندهسازان این کشور هستیم. انجام آزمایشهای خلاق و جذاب برای بازدیدکنندگان با توجه به موضوع بازدید، یکی دیگر از برنامههای پرمخاطب این موزه است.