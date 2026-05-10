معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ثبت سفارش واردات کالاهای کشاورزی از طریق سایت وزارت جهاد کشاورزی و «پیامرسان بله» اطلاعرسانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با عنایت به این که ثبت سفارش بخشی از کالاهای کشاورزی (اساسی و نهادههای تولید) از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی و به شکل اتوماسیون انجام میشود، اطلاعات مربوط به ثبت سفارش واردات کالاهای مذکور از طریق صفحه معاونت توسعه بازرگانی در درگاه وزارت متبوع و همچنین کانال ایجاد شده با عنوان «اطلاعرسانی سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی» در پیامرسانی «بله» با شناسه@ samanemotamarkez ارائه میشود.
تجار و بازرگانان برای سهولت دسترسی به اطلاعات ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی، میتوانند با ورود به صفحه معاونت توسعه بازرگانی در درگاه وزارت جهادکشاورزی و یا عضویت در کانال پیامرسان بله، به آخرین وضعیت ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی دست یابند.
مشاهده وضعیت درخواست مجوز
https://www.maj.ir/request
ble.ir/join/۸qSBcdsz