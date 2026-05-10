

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر کشف حدود ۱۰۰ لاشه فوک خزری در سواحل قزاقستان منتشر شده بود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر اولویت حفظ بقای فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و گونه‌ای در خطر انقراض از شهروندان و صیادان درخواست کرد تا در صورت مشاهده موارد مشابه مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست گزارش دهند.

فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر است که در فهرست قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار دارد.