پخش زنده
امروز: -
مدیرکل گمرک کیش از راه اندازی دفتر گمرک در مرکز نمایشگاههای بینالمللی با هدف تسهیل امور شرکت کنندگان در نمایشگاههای کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا رئیسیکیا، افزود: با توجه به دغدغه ساکنان و فعالان اقتصادی کیش، چند خدمت گمرکی که خواسته به حق آنان بود انجام داده شد.
او افزود: راه اندازی کارگو یا انتقال بار هوایی در فرودگاه بین المللی کیش در دو نوبت كاري راه اندازی شده است.
مدیرکل گمرک کیش، خاطرنشان کرد: برای اولین بار گمرک کیش دفتری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی دایر کرد تا فعالان اقتصادی و رکت کنندگان در نمایشگاههای بین المللی برای برگشت و خروج کالاها دچار مشکل نشوند.
رئیسی کیا، گفت: با راه اندازی این دفتر فعالان اقتصادی بدون دغدغه و حداقل تشریفات کالاهای خود را به مبدا بر میگردانند.
او افزود: نیروهای گمرک در گذشته برای انجام امور گمرکی تا ساعت هفده در محل خروج بندرگاه فعالیت میکردند و براساس درخواست فعالان اقتصادی و هماهنگی با سازمان منطقه آزاد کیش، ظرفیت خدمات دهی به بار و مسافر تا ساعت ۲۴ افزایش یافت و این افزایش باتوجه به درخواست و هماهنگیهای لازم امکان ۲۴ ساعت شدن را نیز دارد.