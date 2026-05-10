به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا رئیسی‌کیا، افزود: با توجه به دغدغه ساکنان و فعالان اقتصادی کیش، چند خدمت گمرکی که خواسته به حق آنان بود انجام داده شد.

او افزود: راه اندازی کارگو یا انتقال بار هوایی در فرودگاه بین المللی کیش در دو نوبت كاري راه اندازی شده است.

مدیرکل گمرک کیش، خاطرنشان کرد: برای اولین بار گمرک کیش دفتری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی دایر کرد تا فعالان اقتصادی و رکت کنندگان در نمایشگاه‌های بین المللی برای برگشت و خروج کالا‌ها دچار مشکل نشوند.

رئیسی کیا، گفت: با راه اندازی این دفتر فعالان اقتصادی بدون دغدغه و حداقل تشریفات کالا‌های خود را به مبدا بر می‌گردانند.

او افزود: نیرو‌های گمرک در گذشته برای انجام امور گمرکی تا ساعت هفده در محل خروج بندرگاه فعالیت می‌کردند و براساس درخواست فعالان اقتصادی و هماهنگی با سازمان منطقه آزاد کیش، ظرفیت خدمات دهی به بار و مسافر تا ساعت ۲۴ افزایش یافت و این افزایش باتوجه به درخواست و هماهنگی‌های لازم امکان ۲۴ ساعت شدن را نیز دارد.