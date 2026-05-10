معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: صدای انفجار شنیده شده در شهر بندرعباس مربوط به خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه بازمانده دشمن بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی افزود: همانگونه که پیشتر اعلام شده بود، امروز در مناطقی از شهر بندرعباس خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی در حال اجرا است.

وی گفت: امروز یکشنبه همچنان احتمال شنیده شدن صدای انفجار وجود دارد که شهروندان نگران نباشند.

ساعت یازده امروز، صدای انفجار در مناطقی از شهر بندرعباس شنیده شد.

