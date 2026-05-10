مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی از گازرسانی به ۲ هزار و ۷۴ روستای استان خبر داد و اعلام کرد: با اجرای پروژه‌های در دست اقدام، میزان بهره‌مندی خانوار‌های روستایی از گاز طبیعی به ۹۴ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی، افزود: از مجموع ۲ هزار و ۸۵۲ روستای استان، ۲ هزار و ۵۶۳ روستا قابلیت گازرسانی دارند که تاکنون ۲ هزار و ۷۴ روستا از خدمات گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند.

او با بیان اینکه ۳۸۹ روستای دارای قابلیت هنوز گازرسانی نشده‌اند، افزود: عملیات گازرسانی به ۱۷۸ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۴۱ خانوار در حال اجراست.

شیخی در ادامه گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد خانوار‌های روستایی استان، معادل ۲۶۴ هزار و ۶۰۱ خانوار، از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا، این میزان به ۹۴ درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت گفت: ۲۹۶ روستای قابل گازرسانی در مرحله طراحی قرار دارند و ۲۸۹ روستا نیز به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر یا پراکندگی جمعیت، غیرقابل گازرسانی تشخیص داده شده‌اند.

او همچنین اعلام کرد: چهار شهرستان میاندوآب، نقده، اشنویه و چهاربرج به وضعیت «سبز» در حوزه گازرسانی دست یافته‌اند.

آذربایجان‌غربی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار روستانشین دارد که بخش قابل توجهی از آنان از خدمات زیربنایی از جمله آب، فاضلاب، برق و گاز بهره‌مند هستند.