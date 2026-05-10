به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس محمدجواد جلیلی از اجرای طرح جهادی مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی) خبر دادو گفت: سامانه بومی اعلام انشعاب غیرمجاز و دستکاری مبتنی بر BPMS در دست تکمیل است و با استقرار سیستم جدید جامع مشترکان، ضمن بهبود فرآیند‌ها، شاخص‌های مختلف مشترکان نظیر کاهش تلفات غیر فنی پایش می‌شود.وی اضافه کرد: تاکنون ۵۴۰هزار کیلووات ساعت از انرژی ناشی از تعویض کنتور‌های معیوب و افزون بر ۴۴هزار کیووات ساعت انرژی ناشی از انشعاب غیرمجاز احیا شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به برگزاری سه مانور فراگیر تعویض کنتور معیوب در استان یزد، متذکر شد: ۴۲ کیلومتر از شبکه‌های فشار ضعیف در قالب این طرح به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد: یک هزار و ۱۰ کنتور جدید از ابتدای سال در طرح جهادی مهتاب برای مشترکان جدید نصب شده است.