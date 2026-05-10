به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل محسنی‌نسب، معاون امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران: با استفاده از راه حل‌های مدیریت مصرف از جمله نصب کاهنده‌های مصرف، قبض آب یک مشترک از ۱۱۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۴ میلیون تومان رسیده است.

مشترکانی که داوطلبانه بر شیرآلات خود کاهنده مصرف نصب کنند، در ماه‌های گرم سال بر قبض آب آن ها، ۳۰ درصد تخفیف اعمال می‌شود.

گزارش از محبوبه شریفی گل خبرنگار خبرگزاری صداوسیما