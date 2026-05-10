قاری بین‌المللی اعزامی به حج تمتع ۱۴۰۵، با تشریح فعالیت‌های کاروان نور، از برگزاری پر شور محافل قرآنی در هتل‌های مکه و مدینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، وحید کرمی، قاری اعزامی به حج تمتع ۱۴۰۵، دربارۀ حضور قاریان ایرانی در این سفر معنوی اظهار کرد: این افراد به عنوان سفیران قرآنی جمهوری اسلامی ایران از میان نفرات برتر مسابقات کشوری و با توجه به سوابق اعزام‌های بین‌المللی انتخاب می‌شوند تا در هتل‌های محل اسکان زائران ایرانی و خارجی، قرآن تلاوت کنند.

آقای کرمی با اشاره به جزئیات برنامه‌های قرآنی در شهر مدینه اظهار کرد: تلاوت‌ها در این شهر با محوریت آیاتی انجام می‌شود که در وصف پیامبر اسلام (ص) و جایگاه شهر مدینه است.

وی ادامه داد: همچنین، در کنار تلاوت، برنامه‌ای تخصصی برای آموزش مخارج حروف و اصلاح قرائت نماز زائران در هتل‌ها آغاز شده است تا سطح کیفی قرائت زائران بهبود یابد.

این قاری بین‌المللی با اشاره به برگزاری محافل «انس با قرآن» و «انس با معرفت» افزود: این جلسات با استقبال پرشور زائران روبه‌رو شده است؛ به طوری که در بسیاری از موارد، زائران خواستار برگزاری روزانه این محافل هستند

آقای کرمی گفت: در این جلسات، علاوه بر تلاوت قرآن توسط قاریان اعزامی، سخنرانی‌های مذهبی در خصوص مفاهیم آیات و همچنین ذکر مصیبت و روضه توسط مداحان انجام می‌شود.

وی که سابقه تلاوت در کشور‌هایی همچون پاکستان، امارات و عراق را در کارنامه دارد و رتبه‌های نخست کشوری در رده‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و اساتید را کسب کرده است، این حضور را ارزشمندترین پاداش برای سال‌ها فعالیت در عرصه قرآن دانست.