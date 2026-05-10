به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پنجمین روز از لیگ کاراته وان کشور یادواره شهدای شجره طیبه میناب بخش دختران که به میزبانی استان همدان برگزار می‌شود نازنین زهرا صفری کاراته کای شایسته‌ی قمی در کاتای انفرادی رده سنی زیر ۲۱ سال توانست مدال برنز این بخش را از آن خود کند.

صفری در دور اول با کاتای کیشی موتو در مقابل حریف اصفهانی مغلوب شد در دور دوم با اجرای کاتا چیباناکوشانکو حریف تهران خود را از پیش رو برداشت.

نازنین زهرا دور سوم حریف کرمانی خود را با کاتای سخت و نفس گیر چاتان یارا کوشانکو مغلوب کرد و در دور چهارم و پایانی با اجرای کاتای زیبای سوپاریم پی در مقابل حریف اصفهانی چیره شد و بر سکوی ارزشمند سوم این رده سنی ایستاد.