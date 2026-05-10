به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی، در نشست با مدیران و تلاشگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، با اشاره به وقایع حساس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم در سال ۱۴۰۴، صنعت نفت و گاز را از سنگرهای اصلی دفاع اقتصادی کشور برشمرد و اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ برای ایران سال آزمون‌های بزرگ از جنگ ۱۲ روزه خرداد و فتنه دی‌ماه تا جنگ رمضان در اسفند بود. دشمن تصور می‌کرد می‌تواند با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، اراده ملت را بشکند، اما شما متخصصان با ایستادگی جهادی و عدم توقف تولید، پاسخ محکمی را به هجمه‌های دشمن دادید.

وی افزود: دشمن می‌داند که ما دیگر وابسته به خارج نیستیم و هر تخریبی بلافاصله توسط مهندسان داخلی بازسازی و به مدار تولید بازمی‌گردد.

حبیبی در ادامه کرمانشاه را استانی با قابلیت‌های فراملی توصیف کرد و گفت: خداوند در این استان نعمات را تکمیل کرده است. از کشاورزی و تجارت مرزی تا میزبانی از میلیون‌ها زائر اربعین. در حوزه انرژی نیز کرمانشاه امروز با داشتن سه پتروشیمی فعال و دو پروژه عظیم در دست اجرا در اسلام‌آباد غرب و سنقر، بطور رسمی به قطب سوم پتروشیمی کشور تبدیل شده است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه امروز اقتصاد دنیا به انرژی ایران وابسته است، تصریح کرد: سرعت بخشیدن به توسعه میادین نفتی از برنامه‌های اصلی استان برای رونق اشتغال و بازگشت مردم به مناطق مرزی است.

حبیبی با ارائه آماری از وضعیت تولید انرژی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، تصریح کرد: تولید فعلی روزانه ۲۱۰ هزار بشکه نفت و هفت میلیون مترمکعب گاز یک دستاورد بزرگ است، اما ما در یک ماراتن و رقابت تنگاتنگ با کشورهای همسایه در میادین مشترک هستیم. هدف‌گذاری ما رسیدن به تولید ۳۵۰ هزار بشکه نفت و ۱۵ میلیون مترمکعب گاز است که برای تحقق آن، توسعه میادین سامان، دلاوران و نفت‌شهر با اولویت و سرعت مضاعف دنبال می‌شود.

وی همچنین از قرار گرفتن برخی میادین در برنامه حفاری سال جاری و آینده خبر داد و تأکید کرد: نتایج تحقیقات جدید نویدبخش تحول در تولید گاز استان است.