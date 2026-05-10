به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از آب و فاضلاب کشور، هادی زارع مدیر امور آبرسانی غرب شرکت تامین و تصفیه آبفای تهران از انجام موفقیت‌آمیز عملیات فنی ترمیم صافی ورودی کمپارتمان جنوبی مخزن ۱۷هزار خبر داد و گفت: این عملیات در پی مشاهده نشتی شدید ناشی از فرسایش و پوسیدگی و با حضور تیم تخصصی نگهداری و تعمیرات امور آبرسانی غرب، از طریق اجرای مانور کنترل‌شده شیرآلات شبکه به‌گونه‌ای که کمترین اختلال در فرآیند آبرسانی ایجاد شود، انجام شد.

هادی زارع با بیان اینکه پس از انجام عملیات ترمیم، خط مربوطه با موفقیت آبگیری و مجدداً به مدار بهره‌برداری بازگشت، افزود: اجرای این عملیات در چارچوب سیاست‌های شرکت برای جلوگیری از هدررفت منابع آبی و صیانت از تجهیزات و زیرساخت‌های حیاتی شبکه آبرسانی انجام شده است.