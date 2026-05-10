۲۰ اردیبهشت روزی برای پاسداشت شهر خرم آباد
معاون استاندار لرستان با اشاره به ۲۰ اردیبهشت روز خرم آباد گفت:خرمآباد،یک سند زنده از تداوم حیات انسانی و فرهنگی است که میتواند به محور توسعه ی لرستان و الگوی موفق پیشرفت شهری در غرب کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت احیای هویت و فعالسازی ظرفیتهای خرمآبادگفت:بیستم اردیبهشت،روز خرمآباد، فرصتی است تا با نگاهی تازه به ظرفیتهای بیبدیل این شهر، بر ضرورت گذار از مرحله ی برخورداری از مزیت به فعالسازی مزیتها تأکید کنیم.
سعید پور علی با بیان اینکه خرم آباد، یک سند زنده از تداوم حیات انسانی و فرهنگی است که میتواند به محور توسعه ی لرستان و الگوی موفق پیشرفت شهری در غرب کشور تبدیل شود ، افزود:خرمآباد در قلب زاگرس،گهوارهای است که قدمت ۶۳ هزار ساله سکونت انسان پیش از تاریخ در غارهای باستانی آن، ثبت جهانی در یونسکو، و وجود آثاری همچون قلعه ی فلکالافلاک، گرداب سنگی و پل شاپوری، گواه بر جایگاه بیهمتای آن در تاریخ و تمدن ایرانزمین است.
وی با اشاره به اینکه خرم آباد هنوز بهطور کامل به برند شهری وسرمایه اقتصادی تبدیل نشده است، بیان کرد: در حوزه ی گردشگری هم خرمآباد با طبیعت چشمنواز، آبوهوای مطلوب و جاذبههای دریاچه کیو،آبشارها، بام لرستان و مخملکوه، از مستعدترین مقاصد کشور برای گردشگری است و زیرساختهای اقامت، حملونقل درونشهری، خدمات تخصصی گردشگری و روایتسازی حرفهای، نیازمند ارتقاء و تکمیل هستند تا امکان جذب حداکثری گردشگران داخلی و خارجی در این شهر فراهم شود.
پور علی با اشاره به اینکه ظرفیتهای کشاورزی و صنایع کوچک در خرم آباد،مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی است.، افزود: جذب سرمایه نیازمند محیطی پیشبینیپذیر، بستههای تشویقی مشخص، پنجره واحد کارآمد و معرفی دقیق مزیتهای شهر به سرمایهگذاران است.
وی با بیان اینکه روز خرمآباد ،مجموعهای از اقدامات مشخص و عملیاتی میتواند مسیر توسعه خرمآباد را روشنتر و اجراییتر کند، گفت:تدوین برنامه جامع برندینگ شهری خرمآباد بر پایه هویت تاریخی و طبیعی کمنظیر آن، میتواند زمینهساز جذب سرمایه و رویدادهای ملی و بینالمللی باشد.
پورعلی بیان کرد:توسعه اقتصاد رویداد از طریق طراحی تقویم سالانه رویدادهای فرهنگی،ورزشی، هنری و گردشگری، به جذب مستمر بازدیدکننده در طول سال کمک خواهد کرد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان افزود:تعریف و پیگیری ایجاد محور گردشگری تاریخی،طبیعی خرمآباد، بهعنوان یک بسته ی جامع و قابل ارائه در بازار گردشگری ملی، میتواند یک مزیت رقابتی جدید برای شهر ایجاد کند.
وی گفت:در صورت همافزایی دستگاههای مدیریتی، مشارکت فعال مردم و همراهی بخش خصوصی، میتوان مسیر توسعه ی خرمآباد را از یک شهر «دارای پتانسیل» به یک شهر «فعالکننده پتانسیلها» تغییر دهد و آینده خرمآباد در گرو تبدیل مزیتها به فرصت و فرصتها به اقدام است.