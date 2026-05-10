معاون استاندار لرستان با اشاره به ۲۰ اردیبهشت روز خرم آباد گفت:خرم‌آباد،یک سند زنده از تداوم حیات انسانی و فرهنگی است که می‌تواند به محور توسعه ی لرستان و الگوی موفق پیشرفت شهری در غرب کشور تبدیل شود.



سعید پور علی با بیان اینکه خرم آباد ، یک سند زنده از تداوم حیات انسانی و فرهنگی است که می‌تواند به محور توسعه ی لرستان و الگوی موفق پیشرفت شهری در غرب کشور تبدیل شود ، افزود:خ رم‌آباد در قلب زاگرس،گهواره‌ای است که قدمت ۶۳ هزار ساله سکونت انسان پیش از تاریخ در غارهای باستانی آن، ثبت جهانی در یونسکو، و وجود آثاری همچون قلعه ی فلک‌الافلاک، گرداب سنگی و پل شاپوری، گواه بر جایگاه بی‌همتای آن در تاریخ و تمدن ایران‌زمین است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت احیای هویت و فعال‌سازی ظرفیت‌های خرم‌آبادگفت:بیستم اردیبهشت،روز خرم‌آباد، فرصتی است تا با نگاهی تازه به ظرفیت‌های بی‌بدیل این شهر، بر ضرورت گذار از مرحله ی برخورداری از مزیت به فعال‌سازی مزیت‌ها تأکید کنیم.سعید پور علی با بیان اینکه خرم آباد

وی با اشاره به اینکه خرم آباد هنوز به‌طور کامل به برند شهری وسرمایه اقتصادی تبدیل نشده است، بیان کرد: در حوزه ی گردشگری هم خرم‌آباد با طبیعت چشم‌نواز، آب‌وهوای مطلوب و جاذبه‌های دریاچه کیو،آبشارها، بام لرستان و مخمل‌کوه، از مستعدترین مقاصد کشور برای گردشگری است و زیرساخت‌های اقامت، حمل‌ونقل درون‌شهری، خدمات تخصصی گردشگری و روایت‌سازی حرفه‌ای، نیازمند ارتقاء و تکمیل هستند تا امکان جذب حداکثری گردشگران داخلی و خارجی در این شهر فراهم شود.

پور علی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع کوچک در خرم آباد،مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.، افزود: جذب سرمایه نیازمند محیطی پیش‌بینی‌پذیر، بسته‌های تشویقی مشخص، پنجره واحد کارآمد و معرفی دقیق مزیت‌های شهر به سرمایه‌گذاران است.

وی با بیان اینکه روز خرم‌آباد ، مجموعه‌ای از اقدامات مشخص و عملیاتی می‌تواند مسیر توسعه خرم‌آباد را روشن‌تر و اجرایی‌تر کند، گفت: تدوین برنامه جامع برندینگ شهری خرم‌آباد بر پایه هویت تاریخی و طبیعی کم‌نظیر آن، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه و رویدادهای ملی و بین‌المللی باشد.



پورعلی بیان کرد:توسعه اقتصاد رویداد از طریق طراحی تقویم سالانه رویدادهای فرهنگی،ورزشی، هنری و گردشگری، به جذب مستمر بازدیدکننده در طول سال کمک خواهد کرد.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان افزود :تعریف و پیگیری ایجاد محور گردشگری تاریخی،طبیعی خرم‌آباد، به‌عنوان یک بسته ی جامع و قابل ارائه در بازار گردشگری ملی، می‌تواند یک مزیت رقابتی جدید برای شهر ایجاد کند.

وی گفت:در صورت هم‌افزایی دستگاه‌های مدیریتی، مشارکت فعال مردم و همراهی بخش خصوصی، می‌توان مسیر توسعه ی خرم‌آباد را از یک شهر «دارای پتانسیل» به یک شهر «فعال‌کننده پتانسیل‌ها» تغییر دهد و آینده خرم‌آباد در گرو تبدیل مزیت‌ها به فرصت و فرصت‌ها به اقدام است.



