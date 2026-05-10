رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: پیشبینی میشود امسال بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن گندم در استان برداشت شود و بیش از ۹۰ درصد نیاز گندم بوشهر از تولید داخل استان تأمین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرتضی بحرانی اضافه کرد: امسال در مجموع ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفته که از این میزان، ۱۶ هزار و ۸۰۰ هکتار آبی و بقیه دیم است.
وی افزود: با وجود خسارتهایی که در برخی شهرستانهای جنوبی و بهویژه دشتی بر اثر سیلاب وارد شده، پیشبینی ما این است که بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن گندم برداشت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: تاکنون حدود ۴۶ هزار هکتار از مزارع برداشت شده و بیش از ۳۶ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شده است.
بحرانی با اشاره به فعالیت مراکز خرید گندم در استان گفت: هماکنون ۱۴ مرکز خرید فعال است و عملیات برداشت با فعالیت حدود ۵۰۰ دستگاه کمباین تا اواسط خرداد ادامه خواهد داشت.
وی از برداشت بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ تن بذر گندم خبر داد و افزود: چهار شرکت بذر در استان، بذرهای گواهیشده را برای استفاده در سال زراعی آینده فرآوری و نگهداری میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: در صورت تحقق پیشبینیهای انجام شده، تا پایان سال نیازی به واردات گسترده گندم از سایر استانها نخواهیم داشت و بیش از ۹۰ درصد نیاز مصرفی استان در داخل تأمین میشود.
بحرانی درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی نیز گفت: اکنون بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ در سالنهای پرورش استان در حال تولید است و نه تنها نیاز استان تأمین میشود بلکه بخشی از تولید به استانهای همجوار از جمله فارس و خوزستان ارسال میشود.
وی افزود: در حوزه گوشت قرمز نیز با توجه به وجود حدود ۸۰۰ هزار رأس دام عشایری و نزدیک به یک میلیون رأس دام بومی و همچنین شرایط مناسب مراتع به دلیل بارندگیهای خوب، مشکلی در تأمین وجود ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر درباره افزایش قیمت مرغ گفت: وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تأمین و توزیع مرغ تا سطح بنکداری است و حمایت از صنعت مرغداری برای تداوم تولید در دستور کار قرار دارد.
بحرانی بیان کرد: افزایش هزینه نهادههای دامی، هزینههای کشتارگاهها و سایر هزینههای جانبی در افزایش قیمت تمامشده مرغ تأثیرگذار بوده است.
وی اضافه کرد: برای تنظیم بازار، توزیع مرغ منجمد با قیمتهای مختلف ۲۴۰ تا ۲۷۰ هزارتومان بهصورت مستمر در طول هفته و ماه انجام میشود و برنامههای کنترلی با هماهنگی دستگاههای مختلف در حال اجراست.